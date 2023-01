La moglie di Marchisio, il Gf Vip e l'avvocato: la rivelazione scatena i social

Anche Roberta Sinopoli guarda il Grande Fratello Vip. A farlo sapere sui social network il marito Claudio Marchisio . Costretto a stare lontano dalla sua dolce metà l'ex calciatore ha deciso di consolarsi in palestra. "Lunedì sera? Tua moglie guarda il Gf Vip? Meglio allenarsi", ha scritto lo sportivo scatenando i follower. "Se Roberta guarda sta trasmissione mandale la lettera dell'avvocato subito", ha azzardato qualcuno. Pronta la replica del Principino con tanto di emoticon della risata : "Il problema è che pure il suo avvocato lo guarda".

Marchisio dopo l'operazione alla spalla

Altri fan, invece, hanno chiesto dettagli sull'allenamento dell'ex centrocampista: "Di solito che allenamento di cardio fai?". "Bici oppure nuoto. In questo momento il nuoto è impossibile per l'operazione alla spalla". E a proposito del recente intervento Marchisio ha svelato le sue attuali condizioni di salute: "Va meglio, manca qualche settimana per tornare a fare tutto".