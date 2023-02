Giulia Salemi piange al Gf Vip: "Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Non ancora, ma la coppia è in crisi! Al Grande Fratello Vip l'italo-persiana ha confermato i gossip circolati di recente in rete. "Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trent'anni. Ma non ci sono di mezzo tradimenti o altre persone. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando avanti la nostra storia", ha spiegato ad Alfonso Signorini.