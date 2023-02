Gf Vip Vittoria Deganello: "La sorella di Murgia mi ha chiesto di abortire"

Vittoria Deganello ancora contro la famiglia Murgia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, aspetta una bambina dal giocatore della Spal ma dopo aver scoperto della gravidanza il calciatore sarebbe sparito e avrebbe interrotto la relazione. Incalzata dalle domande dei follower, Vittoria si è scagliata contro Nicole Murgia, sorella di Alessandro e attuale concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip . Le due un tempo erano amiche ma ora non hanno più alcun tipo di rapporto.

Gf Vip: Vittoria Deganello contro Nicole Murgia

"Cosa pensi dello sfogo che ha avuto al GF? Io l'ho trovata molto finta", ha chiesto una fan. Decisa la replica di Vittoria Deganello: "Mi avete mandato dei video, si qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto, ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha chiesto di abortire". Poi ha subito aggiunto: "Quale donna e madre si permetterebbe mai di negare una vita?".

Murgia e la gravidanza di Vittoria Deganello

Stando a quanto raccontato in questi mesi da Vittoria Deganello, Alessandro Murgia l'avrebbe abbandonata dopo aver scoperto della gravidanza. Gravidanza che l'influencer di Verona sta portando avanti da sola: il parto è previsto per il prossimo aprile. Se il centrocampista della Spal, già padre di due bambini nati da una precedente relazione, non ha mai proferito parola sulla vicenda, diverso è l'atteggiamento della Deganello, che ha più volte attaccato l'ex fidanzato.