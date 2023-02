Gf Vip, notte di fuoco: volano gli stracci tra Onestini, Oriana e Diamante

La discussione e le accuse di razzismo

A quel punto Diamante ha reagito: “Vieni a insegnare l’educazione a me? Vieni a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo“. Onestini e la Marzoli hanno attaccato Matteo, ricordando che l'Italia è un Paese per tutti: "L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia, mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela, viva la Spagna e viva l’Italia, ok? Ricorda che sono stata chiamata e questo Paese è per tutti quanti“, ha detto Oriana, che poi si è messa a piangere in cortile. Onestini ha concluso dicendo: “Queste cose sulla nazionalità sono oscene. Siamo tutti uguali. Qui è razzismo e se lo è, allora è un problema suo“.