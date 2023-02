Gf Vip, la rivelazione clamorosa che scuote la tv: Signorini spiega tutto

"Perché nei reality show spesso si rivedono le stesse persone? Alcuni non sono nemmeno Vip": questa la domanda che un fan del Grande Fratello Vip ha posto su Instagram ad Alfonso Signorini , da anni conduttore del reality show di Canale 5. Il giornalista ha risposto con sincerità: "La verità? Non ci sono più i soldi di una volta". Dunque alla base di concorrenti poco conosciuti e Vipponi riciclati, che partecipano anche più di una volta, ci sarebbe un basso cachet messo a disposizione.

Signorini e le confessioni sul Gf Vip

"No avete mai pensato di riproporre in tv il Grande Fratello senza Vip?", ha chiesto un altro utente. "Ci penso spesso, sarebbe una bella ventata di aria fresca", ha ammesso Signorini per poi aggiungere che questa settima edizione del Gf Vip è piuttosto impegnativa. "Non mi piacciono la maleducazione e l'arroganza. E quest'anno abbondano", ha precisato Alfonso.