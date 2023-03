Signorini e il furioso attacco a Donnamaria al Gf Vip: "Maleducato, decido io quando devi parlare!"

Scintille al Grande Fratello Vip tra Alfonso Signorini ed Edoardo Donnamaria . Il conduttore ha duramente rimproverato il gieffino, chiamato in studio per ripercorrere le tappe della sua love story con Antonella Fiordelisi dopo la recente rottura. Tutto è partito con l'opinionista Sonia Bruganelli, che si è scagliata contro alcuni concorrenti. La moglie di Bonolis se l'è presa soprattutto con Edoardo Tavassi, considerato manipolatore di menti.

Gf Vip, perché Signorini si è arrabbiato con Donnamaria

Il romano ha così accusato Sonia di non vedere i daytime e lei ha replicato furiosa: “Non ti devi permettere di dirmi come fare il mio lavoro, sei uno che vive solo di reality”. Edoardo Donnamaria, con fare smanioso, ha cercato di dire la sua e difendere l'amico Tavassi ma è stato subito zittito da Alfonso Signorini. “A casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata? Siete maleducati ed egoriferiti”, il duro sfogo del conduttore che ha poi aggiunto: “Parlate solo quando io vi do la parola, sono un dittatore, ditelo così”.