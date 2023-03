Gf Vip, la confessione di Murgia: "Se entrava l'ex di Antonella Fiordelisi..."

Ancora uno scontro al Grande Fratello Vip tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi dopo che Edoardo Donnamaria ha toccato il seno della prima nonostante la sua relazione con la seconda. In studio la sorella del giocatore della Spal si è scagliata duramente contro l'ex spadista: "Antonella cara. Non voglio scendere al tuo livello, ho sentito commenti sul mio fisico, che io facevo gli sguardi da por**. Ti abbiamo prestato il fianco, puoi cavalcare questa cosa un altro po’ ma adesso ne abbiamo le scatole piene. Sei stata fortunata che il tuo ex sia rimasto fuori, altrimenti non avresti riso così tanto". La Fiordelisi, fino ad oggi all'oscuro dell'ingresso sfumato di Gianluca Benincasa, ha preferito non replicare.