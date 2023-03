"Gf Vip, Pier Silvio stufo e arrabbiato: ecco cosa ha chiesto"

Pier Silvio Berlusconi contro il Grande Fratello Vip . Dopo aver cancellato la replica dell'ultima puntata dal palinsesto di La 5, l'amministratore delegato di Mediaset ha deciso di rimuoverla pure dal sito Mediaset Infinity. Stando alle ultime indiscrezioni il compagno di Silvia Toffanin sarebbe piuttosto arrabbiato per gli ultimi avvenimenti della settima edizione del reality show guidato da Alfonso Signorini. Secondo quanto si legge su Il Fatto Quotidiano, la scelta di far sparire la puntata dello scorso 2 marzo sarebbe arrivata dopo ripetute ammonizioni : a quanto pare Pier Silvio aveva chiesto da settimane di cambiare direzione.

Pier Silvio Berlusconi contro il Gf Vip 7

"Da quanto trapela, la decisione non sarebbe stata innescata da uno o più episodi specifici ma ha piuttosto il sapore di una punizione netta arrivata dopo diverse ammonizioni - fa sapere il sito - Da settimane, infatti, Berlusconi aveva chiesto di correggere il tiro, giudicando un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico diverse situazioni accadute nel reality, ma questi richiami non sarebbero stati ascoltati ed ecco spiegata una scelta così netta. E non è da escludere che nella puntata di questa sera venga fatto anche un richiamo in diretta ai concorrenti percgé il cambio di rotta deve essere immediato". Al di là di questo resta confermata l'ottava edizione della trasmissione: partirà su Canale 5 a settembre e sarà condotta ancora una volta da Signorini.