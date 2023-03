Gf Vip, Signorini chiede scusa e annuncia una novità che cambia tutto

Gf Vip e le scuse di Signorini

"Avete avuto un atteggiamento troppo aggressivo nel vostro relazionarvi con gli altri, avete superato il limite nel modo di porvi, vestirvi in modo indecoroso per una prima serata. Quindi per tutta questa serie di ragioni, è necessario e doveroso chiedere scusa al pubblico a casa perchè avete e abbiamo dato un brutto spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti. Dobbiamo tornare ad essere un esempio di televisione garbata, civile senza essere accusato di essere un inquisitore, ma il mio è un richiamo alle norme della buona educazione di cui la televisione deve farsi portavoce”, ha spiegato Alfonso Signorini al Gf Vip.