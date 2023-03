Nuove regole al Gf Vip: via tatuaggi, orecchini e abiti scollati

Al Grande Fratello Vip cambia tutto. Dopo che Pier SIlvio Berlusconi è andato su tutte le furie per via dei toni aggressivi e volgari mostrati nelle ultime puntate del reality show, la produzione avrebbe imposto delle regole ben precise ai concorrenti. A parlarne proprio i Vipponi prima della quarantesima puntata del programma. "Mi hanno detto di non aprire la camicia e di coprire con il trucco fin qui. A Davide gli hanno detto degli orecchini", ha raccontato il calciatore Andrea Maestrelli. "Devo togliere l'orecchino pendente, posso mettere un brillantino", ha invece fatto sapere Luca Onestini.

Gf Vip: sì a calze coprenti, addio vestiti troppo hot

"Avevo provato delle calze velate, sono andate a comprarmi quelle coprenti", ha confidato invece Micol Incorvaia. "Ci sono delle regole che prima non c'erano", è stato il commento di Antonella Fiordelisi. In un'altra clip diventata virale sui social network si sente la voce di Oriana Marzoli che racconta di aver dovuto cambiare look, optando per uno decisamente più casto, dopo la richiesta del Grande Fratello Vip.