Urla al Gf Vip, Donnamaria e il gesto che fa piangere la Fiordelisi. La regia censura tutto

ROMA - Provarci sempre, arrendersi mai. Dev’essere questo il motto di Edoardo Donnamaria che dopo essere stato squalificato dal Gf, è tornato dai suoi ex coinquilini. Munito di megafono, si è nuovamente presentato a ridosso della Casa del Grande Fratello per gridare tutto il suo amore per la fidanzata Antonella Fioredelisi.

L’incursione inaspettata

I coinquilini hanno avuto modo di riconoscere la voce di Edoardo, tanto da chiamare immediatamente Antonella Fiordelisi. Ma a quel punto, gli autori hanno cercato in tutti i modi di oscurare quanto stava accadendo fuori dalla Casa, prima inviando musica a tutto volume per coprire la voce di Edoardo che arrivava da fuori, e poi staccando definitivamente l’audio per diversi secondi per nascondere la sua intrusione.