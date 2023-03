Antonella Fiordelisi crede a un post fake, figuraccia social: è bufera

Pur eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fioredelisi continua a far parlare di sé. Questa voltala notizia non riguarda il suo compenso - che sarebbe mostruoso - ma una gaffe che l’ha vista protagonista. Del resto, dopo ventisei lunghe settimane nella casa di Cinecittà, non è facile avere la giusta lucidità per distinguere il vero dal falso. E quindi ha perso l’occhio per i social.