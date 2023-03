Gf Vip, Clizia Incorvaia sbotta: le dure parole contro Antonella Fiordelisi

Ancora uno scontro al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. La prima è tornata in studio dopo l'eliminazione per attaccare l'ex fiamma del suo Edoardo Donnamaria . Una lite che non è andata proprio giù a Clizia, sorella maggiore di Micol nonché ex concorrente della quarta edizione del reality show. Antonella, in diretta, ha voluto rimarcare una certa superiorità e la forza della sua storia d'amore con Donnamaria (tra l'altro amico e collega di Paolo Ciavarro , attuale compagno di Clizia): “Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui, a te e a tua sorella Clizia”.

Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: frecciatine

Subito dopo la lite tra Micol e Antonella al Gf Vip, Clizia Incorvaia ha condiviso sul suo account Instagram dei post contro la Fiordelisi. Prima una frase in siciliano: "L'aceddu 'nta jaggia o canta pi invia o canta pi raggia". Ovvero: "L'uccello nella gabbia o canta per invidia o canta per rabbia", un modo per indicare che chi sparla troppo lo fa o per invidia o per rabbia. Poi Clizia ha postato la parola millantatore, etichettando così Antonella. Infine Clizia ha pubblicato la favola della volpe e dell'uva, evidenziando la morale dellla storia: "Non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non la si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa". La Fiordelisi, almeno per il momento, ha preferito non replicare...