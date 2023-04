Gf Vip, la finale: trionfa Nikita Pelizon

Chi è Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è una modella e influencer di 29 anni. In tv aveva preso parte, come corteggiatrice, all'edizione di Temptation Island del 2018. E' stata fidanzata di Andrea Damante ad Ex on the Beach ed ha preso parte anche ad un'edizione di Pechino Express, in coppia con Helena Prestes.