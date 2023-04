Gf Vip, Nikita attacca Verissimo dopo il gesto di Silvia Toffanin

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, contro Verissimo. La modella e influencer non ha particolarmente gradito la scelta di Silvia Toffanin di non ospitarla nel suo salotto dopo la vittoria nel reality show di Alfonso Signorini. Rispetto al passato, la giornalista e conduttrice Mediaset ha infatti deciso di non invitare nalla sua trasmissione alcun finalista del Gf Vip. L'ultimo ex concorrente che Silvia ha intervistato è stato qualche mese fa Antonino Spinalbese, che ha parlato molto anche della sua love story ormai finita con Belen Rodriguez. Dopo di lui non c'è stato più spazio per gli ex gieffini, complice la deriva trash delle vicende che hanno animato la Casa più spiata d'Italia e che hanno fatto arrabbiare parecchio Pier Silvio Berlusconi.