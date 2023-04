Gf Vip, Oriana e Daniele Dal Moro in crisi? Ecco cosa è successo

Oriana e Daniele del Grande Fratello Vip stanno ancora insieme? Da giorni non si fa che parlare di una presunta crisi tra i due ma Dal Moro ha prontamente smentito tutto sui social network. “Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st**nzate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il c**zo. Grazie”, ha dichiarato su Instagram l'ex gieffino.

Gf Vip, Oriana e Daniele stanno ancora insieme

Dalla fine del Gf Vip la coppia è inseparabile: la Marzoli ha trascorso le ultime settimane a Verona, a casa di Daniele, e ora Dal Moro è pronto a volare fino in Spagna per conoscere i familiari e gli amici della sensuale influencer (che è nata in Venezuela ma da adolescente si è trasferita a Madrid con i genitori). Dunque, niente paura: per ora tutto procede a gonfie vele...