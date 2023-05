Ex Gf Monica Sirianni, si indaga sulla morte: "Assunzione di alcool"

È ancora giallo intorno alla morte dell'ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni, deceduta lo scorso 5 maggio all'età di 37 anni. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma è in corso l'inchiesta della procura che ha già disposto l'autopsia. Monica era in compagnia di alcuni amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, in Calabria, quando si è sentita male. Inutile il trasporto in ospedale, dove la ragazza è arrivata priva di vita.