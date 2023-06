Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip: l'annuncio ufficiale

Sonia Bruganelli dice addio al Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di abbandonare il reality show Mediaset guidato da Alfonso Signorini. La produttrice non sarà più opinionista nella prossima edizione, l'ottava, in partenza su Canale 5 in autunno. L'annuncio ufficiale è arrivato via Instagram, dove la Bruganelli ha chiarito che è stata lei a mollare il programma per dedicarsi ad altri progetti.