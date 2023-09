Grande Fratello torna in tv: data d'inizio e raddoppio settimanale

Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello in tv: il programma perde la parola Vip nel titolo perché il cast sarà composto non solo da personaggi famosi ma anche da perfetti sconosciuti. Il reality show ripartirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo lunedì 11 settembre e andrà in onda con due puntate a settimana. Come svela in anteprima Davide Maggio, il Gf verrà trasmesso ogni lunedì e venerdì sera. Sfiderà ancora una volta, dunque, Tale e Quale Show di Carlo Conti.