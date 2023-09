Signorini: "Gf? L'anno scorso abbiamo sbagliato cast. Amore? Sono tornato col mio ex"

Alfonso Signorini è tornato a Verissimo per presentare la nuova edizione del Grande Fratello, al via su Canale 5 lunedì 11 settembre. Quest'anno il programma si chiamerà semplicemente Grande Fratello, senza la parola Vip perché il cast sarà composto da personaggi famosi e perfetti sconosciuti (24 concorrenti in tutto). Quest'ultimi, come annunciato da Signorini, sono persone lontane dal mondo dello spettacolo (c'è un macellaio romano 23enne), che non seguono i social network e non hanno alcuna velleità artistica. "Tranne forse due che vogliono usare questa esperienza come trampolino di lancio", ha precisato Alfonso per poi aggiungere: "Quest'anno al Grande Fratello ci sarà un ritorno alla normalità, perché ce n'era bisogno".