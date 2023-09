Alex Schwazer: "Perché ho deciso di partecipare al Grande Fratello"

Alex Schwazer è pronto ad entrare al Grande Fratello. "Sono sempre speranzoso di poter tornare alle gare e anche questa volta è così - ha dichiarato il marciatore a Verissimo- Se sono pronto lo vedremo, però entro al Grande Fratello con l'obiettivo di raccontare la mia storia e anche per potermi allenare dentro la Casa, in modo che tutti possano vedere cosa vuol dire". Poi ha aggiunto: "A livello psicologico è impegnativo allenarsi su un tapis roulant e non all'aperto, però lo vedo come un ulteriore stimolo". Una decisione, quella di partecipare al programma Mediaset, presa in accordo con la moglie Kathrin Freund, sposata nel 2019: "Non sono mai stato via da casa per un periodo così lungo come mi auguro sarà per il Gf, però il bello è che con mia moglie programmiamo e decidiamo tutto insieme". La coppia ha una figlia, Ida, che oggi ha sei anni.