Grande Fratello, il collega di Giselda mima un rapporto orale in diretta tv

Cala il sipario sulla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Nonostante l'obiettivo di rendere il programma più 'sobrio', c'è già stato il primo incidente, diventato immediatamente virale sui social. La produzione, infatti, non si è accorta di un particolare gesto in un filmato, mandandolo in onda tra lo stupore del pubblico.