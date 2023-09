Grande Fratello, la gaffe di Masella su Schwazer: "Si ricomincia a drogare?"

Gf, la battuta del macellaio Paolo su Schwazer

"Oggi si ricomincia a drogare?", ha detto Paolo mentre guardava lo sportivo allenarsi per poi correggere subito il tiro: "Ehm, a prendere gli integratori". Il marciatore non ha sentito la battuta ma i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato. "La seconda squalifica ingiusta, ma questo pensa di far ridere con questa battuta?", ha scritto una utente.