Diretta Grande Fratello 2023: segui la seconda puntata LIVE

Venerdì 15 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo che ha fatto il suo ingresso lunedì nel corso della diretta su Canale 5. Si parlerà poi di come sono andati questi primi giorni all'interno del bunker di Cinecittà e si scoprirà a chi andrà l’immunità assegnata tramite il televoto in positivo aperto al termine della prima puntata. Chi saranno i due concorrenti che riceveranno l’immunità tra Anita, Giuseppe, Lorenzo, Samira e Vittorio?