Grande Fratello, Alex Schwazer parla del padre: "Io non sono così"

Durante una chiacchierata con la chef cinese Rosy Chin, Alex Schwazer ha parlato al Grande Fratello del suo rapporto con il padre. "Non si è perso nulla, era molto presente nella mia attività sportiva. Credeva in me, solo che era molto orientato al risultato ", ha raccontato il marciatore, alla sua prima esperienza in un reality show. "Quindi tu eri stimolato a fare bene non tanto per la tua soddisfazione, ma per quella di tuo padre?", ha chiesto la cuoca. "Sì", ha risposto l'atleta.

Alex Schwazer parla del padre al Grande Fratello

"Perché io in fondo non sono molto competitivo, sono preciso ma non vedo la competizione in tutte le cose. Quando giochiamo a casa, in qualsiasi cosa, io perdo sempre e non mi crea nessun fastidio. Credo, invece, che l'agonismo che ho sviluppato è un po' dovuto al rapporto con mio padre", ha aggiunto Alex Schwazer. E poi ancora: “Io non credo di essere presente per i miei figli, come lui lo era con me. Per adesso sì, anche se forse è solo una mia impressione, e sono presente come lui. Era presente anche nelle attività sportive, che per esempio i miei figli non fanno adesso. Io ho giocato dieci anni a hockey sul ghiaccio, lui veramente non si è perso una partita”.