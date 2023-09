Diretta Grande Fratello 2023: segui la terza puntata LIVE

Lunedì 18 settembre in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con Grande Fratello , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini . Al suo fianco in studio Cesara Buonamici . Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nella puntata di stasera si approfondirà il rapporto (sempre più teso) tra la chef Rosy Chin e l’attrice Beatrice Luzzi. Un altro scontro coinvolge invece Anita, Samira e Letizia, che hanno il dente avvelenato con Grecia Colmenares a causa di uno scherzo che ha creato malumori. Questa sera occhi puntata anche sulla storia di Alex Schwazer : per l'atleta arriverà la moglie Kathrin. Scopriremo infine chi tra Giselda, Vittorio, Grecia e Rosy sarà il preferito del pubblico.

20:30

Grande Fratello cambia programmazione: non va più in onda il venerdì sera

Alfonso Signorini annuncia al Tg5 che il Grande Fratello 2023 non andrà più in onda il venerdì bensì il giovedì. La quarta puntata è stata programma dunque per giovedì 21 settembre. Molto probabilmente un modo per non scontrarsi con Tale e Quale Show di Carlo Conti, che riparte su Rai Uno proprio venerdì 22 settembre.