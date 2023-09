Grande Fratello: è scontro in diretta tra Beatrice e Rosy

Resa dei conti tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin alla terza puntata del Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini , durante la diretta, ha mandato le due concorrenti in Mystery Room, dove è stata proiettata la clip che riassume i punti salienti della loro storia. La loro antipatia non è rimasta indifferente agli occhi degli altri compagni. Secondo Letizia non riescono ad ascoltarsi reciprocamente, mentre Angelica crede che ci sia un conflitto a causa della gestione della cucina (le cui redini sono in mano a Rosy, di professione chef).

Gf, lo scontro tra Beatrice e Rosy in diretta

"Con Beatrice all’inizio avevo trovato una certa sintonia. In 3 giorni è presto per fare giudizi, ma in questi giorni ci sono stati dei dissapori, è chiaro, ma questi dissapori sono stati commentati. Ogni volta che io cercavo di confrontarmi con Bea, io ho trovato un muro", ha affermato Rosy Chin. Non è tardata ad arrivare la replica di Beatrice Luzzi: "Le ho lasciato carta bianca e spazio su tutti i fronti. Abbiamo dovuto accelerare la cena una sera, quindi ho dovuto prendere il comando, mi sono permessa. Lei da quel momento ha sofferto molto e da lì si è incupita, però ho pensato “le passerà”. Una volta che ci siamo capite, lei voleva confidarsi con me però io le ho risposto ‘anche no’".