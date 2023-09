Grande Fratello e Covid, il dramma di Fiordaliso: Signorini commosso

Fiordaliso è contenta della sua esperienza al Grande Fratello 2023: gli ultimi anni sono stati tutt'altro che semplici per la cantante. Durante la pandemia ha perso gli adorati genitori. "Mia madre è stata una delle prime vittime del Covid", ha raccontato Fiordaliso nella Casa più spiata d'Italia per poi aggiungere: "La cosa più crudele che mi potesse capitare. A me, come a tanti italiani, non è stato permesso di accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Non vedevo mia madre da 15 giorni. Un'infermiera ci ha fatto una telefonata, mia madre prima di morire mi ha detto 'sto morendo'".