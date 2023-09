Grande Fratello, Alex Schwazer rivede la moglie: lacrime e colpi di scena

Alex Schwazer protagonista della terza puntata del Grande Fratello 2023. Prima di ricevere la sorpresa della moglie Kathrin Freund l'atleta ha ripercorso la sua storia in Mystery Room. “A 23 anni dovevo ancora cominciare, non potevo fermarmi. Smettere o fare la pausa non era possibile. Il mio sport se lo vuoi fare, lo devi amare. Se tu devi fare una fatica e devi fare 40km ogni giorno e lo subisci, è un problema. Per non subire questo problema ho cambiato mille cose", ha raccontato l'atleta. In merito alla faccenda doping ha invece precisato: "Non ero consapevole che la storia del doping sarebbe venuta a galla. Non pensavo più a quello che rappresentavo, al mio lato privato che avrebbe sofferto per tutto quello che è successo“.

Grande Fratello: Alex Schwazer ricorda le Olimpiadi del 2016

“Nel 2016 l'obiettivo primario era quello di tornare alle Olimpiadi di Rio, ma mi viene notificata una positività al doping. A quel punto mi son reso conto che quello è stato il punto più basso della mia carriera sportiva. - ha detto Alex Schwazer al Grande Fratello - Io a Rio ci volevo essere perché ero innocente e sono innocente. Io non so se è stato un complotto, non so se queste urine sono state falsificate. Può essere un errore voluto o non voluto. Non ho certezza. Nel momento in cui diranno che questa provetta è stata compromessa, potrebbe crollare tutto il sistema di controllo anti-doping".

Grande Fratello: le lacrime di Alex Schwazer

“Vorrei che i miei figli mi vedessero in gara. Mi piacerebbe che vedessero quello che ho fatto per tanti anni”, ha dichiarato Alex Schwazer, che è scoppiato a piangere dopo aver visto le foto dei figli Ida e Noah, che hanno rispettivamente sei e tre anni. Il marciatore ha poi rivisto la moglie Kathrin che ha prontamente abbracciato incurante del freeze. “Lei e i nostri figli sono tutto. La cosa incredibile è che riesce sempre a superarsi, non smette di stupirmi”, ha assicurato.