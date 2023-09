Grande Fratello: la bugia di Anita crea il caos nel reality show

Anita Olivieri avrebbe mentito al Grande Fratello 2023. La ragazza, entrata simpaticamente insieme a Giuseppe Garibaldi, non sarebbe single come assicurato nella clip di presentazione trasmessa durante la prima puntata del reality show di Canale 5. La giovane, che lavora nel marketing, sarebbe fidanzata da ben dieci anni. A spifferare tutto è stata Clarissa Selassié, ex protagonista del Gf Vip: "Io so per certo che Anita è fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era single. Amici del suo fidanzato mi hanno chiamato chiedendomi se sapevo se avevano tagliato la clip, perché loro sanno per certo che sono fidanzati da dieci anni", ha detto nel corso di un'ospitata a Casa Sdl.