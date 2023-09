Grande Fratello, Varrese fa sul serio e Heidi si scontra con Anita

Al Grande Fratello 2023 si continua a parlare di Heidi e Massimiliano Varrese. L'attore e ballerino ha manifestato un certo interesse nei confronti della coinquilina, ricevendo però un sonoro due di picche. Negli ultimi giorni tra i due c'è stato un chiarimento e durante questo confronto Heidi si toccava i capelli e li metteva dietro le orecchie . Per Alfonso Signorini un chiaro linguaggio di seduzione. La Baci ha subito rinnegato, precisando che si mette sempre le mani tra i capelli. “A me Massimiliano non piace“, ha replicato in diretta. L'opinionista Cesara Buonamici è d'accordo con Signorini e non ritiene che la concorrente sia del tutto disinteressata a Varrese. Dello stesso pensiero anche l'esperta dei social Rebecca Staffelli .

Grande Fratello 2023: Varrese e l'interesse per Heidi

Alfonso Signorini ha dunque lanciato la clip in cui Massimiliano Varrese ha parlato di ciò che sente per Heidi. A detta dell'attore, la ragazza lo mette in difficoltà e non riesce ad evitarla, come invece farebbe se fosse fuori dalla Casa più spiata d'Italia: "Mi sento un ragazzino di quindici anni che non riesce a gestire la cosa". In lacrime l'artista ha confessato che a suo dire gli sguardi della Baci non sono del tutto innocenti. "Io credo sia interessata a me, ma forse ha paura perché sono più grande, sono un padre", ha aggiunto Varrese.

Grande Fratello 2023: tensione tra Heidi e Anita

Successivamente, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, c'è stato un confronto tra Heidi e Anita: le due non si sopportano. Secondo Anita Heidi andrebbe con tutti gli uomini della Casa mentre per la Baci la Olivieri parla troppo: "Ogni tanto è intelligente non dire la propria idea". Per Anita, poi, Heidi è davvero interessata a Varrese e starebbe usando Vittorio per far ingelosire Massimiliano. "Gli parlo dal primo giorno", ha ribadito Heidi. A chiudere la faccenda Fiordaliso: "Heidi finirà con Massimiliano, Vittorio è solo un amico".