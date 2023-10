Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la storia con un attore di Hollywood

Beatrice Luzzi del Grande Fratello ha amato un attore di Hollywood. Lo scoop arriva da Chi, che ha pubblicato le foto inedite del flirt tra i due che risale al 2004, quando l'attrice era molto nota in Italia per il suo ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere. Per un breve periodo la gieffina dalla fulva chioma ha frequentato Gerard Butler, l'impavido Leonida del kolossal 300. I due si sono conosciuti all'Ischia Global Fest e si sono frequentati per un breve periodo. Una liaison di cui i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente ma gli scatti in cui si baciano, si abbracciano e si coccolano parlano chiaro.