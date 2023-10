Grande Fratello, Alex Schwazer è stufo e dice basta in diretta tv

Al Grande Fratello 2023 tutti contro Beatrice Luzzi . L'attrice, ex star della soap opera Mediaset Vivere , continua ad essere protagonista di liti e discussioni con gli altri inquilini del reality show, Massimiliano Varrese in primis. Nella Casa più spiata d'Italia si continua a respirare una certa tensione di cui è stufo soprattutto Alex Schwazer , che ha fatto un appello in diretta tv, durante l'ottava puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini. L'atleta si è avvicinato alla Luzzi e l'ha invitata a darsi una calmata, a cercare di trovare un punto di incontro con gli altri per ritrovare un'armonia.

Grande Fratello: la richiesta di Alex Schwazer a Beatrice Luzzi

"Oggi ho parlato con Beatrice a quattrocchi le ho detto: "Fai un passo tu per la prima volta verso di noi" - ha spiegato Alex Schwazer al Grande Fratello - Semplicemente per una volta chiedi tu scusa e non dire sempre ma, ma, ma. Questa proposta che tu hai fatto Alfonso l'ho già fatta io ma non verrà accettata". Durante la pubblicità il campione ha provato, insieme a Ciro Petrone, a chiedere ancora una volta una tregua alla Luzzi. Beatrice si è detta propensa, ma non ha alcuna intenzione di fare ammenda con gli altri. Intanto il pubblico sta con l'attrice: la Luzzi è stata eletta la preferita dai telespettatori per la seconda volta consecutiva, battendo al televoto proprio Schwazer e Giselda Torresan.