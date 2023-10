Grande Fratello Vip, Justine Mattera attacca Beatrice Luzzi: "Tristissima"

L'attacco di Justine Mattera sui social

Justine Mattera sui social prende posizione ed attacca Beatrice Luzzi. "Ho trovato tristissima e assurda l'accusa fatta a Jane Alexander", ha dichiarato su Instagram. "A parte che l’unica parte somigliante delle due è il colore dei capelli. Jane Alexander ha ottenuto quel ruolo grazie a diversi provini", ha spiegato Justine Mattera. "Jane ha saputo rendere quel ruolo davvero iconico. Così iconico che ce la ricordiamo tutti anche a distanza di anni. Guardando il video si nota che la signora Luzzi non guarda Jane mai negli occhi, come è consueta abitudine di chi non racconta la verità. In più, la stessa regista conferma che il nome di Beatrice Luzzi non si trovava nella rosa delle candidate per quel ruolo. Sono stanca di sentire donne che accusano donne di aver ottenuto un ruolo grazie ad un compromesso. Rode così tanto pensare che magari era solo più giusta l’altra?", ha concluso.