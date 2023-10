Grande Fratello: Beatrice Luzzi ha detto no a Leonardo DiCaprio

Tempo di confidenze al Grande Fratello per Beatrice Luzzi . L'attrice, protagonista assoluta di questa edizione del reality show, ha raccontato nella Casa più spiata d'Italia di aver conosciuto Leonardo DiCaprio . "Io ero a una cena meravigliosa, all’Hassler di Roma, sulla terrazza dell’Hassler… A festeggiare Gangs of New York c’era Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio… Eravamo tutte lì. Senti questa. Eravamo tutte lì. Arriva Di Caprio e fa: ‘Allora, chi viene in discoteca?’", ha confessato la Luzzi alla altre inquiline, rivelando di aver rifilato un sonoro due di picche alla star di Titanic . Beatrice ha però avuto una love story con un altro famoso attore di Hollywood...

Beatrice Luzzi del Grande Fratello e la storia con Gerard Butler

Nel 2004, quando era all'apice del successo grazie alla soap opera Vivere, Beatrice Luzzi è stata legata per un breve periodo a Gerard Butler, l'impavido Leonida del kolossal 300. I due si sono conosciuti all'Ischia Global Fest e si sono frequentati per qualche tempo. Una liaison di cui i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente ma di recente il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti in cui si baciano e si abbracciano. Una love story che non è durata a lungo: successivamente Butler è stato legato ad un'altra attrice italiana, Chiara Conti, e alla rumena Madalina Ghenea. Beatrice Luzzi, invece, dopo il collega hollywoodiano ha conosciuto nel 2007 Alessandro, il padre dei suoi figli, che ha poi mollato qualche tempo dopo. Oggi è single.