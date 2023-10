Mirko Brunetti di Temptation Island al Grande Fratello: la reazione di Greta

Al Grande Fratello di Alfonso Signorini arrivano i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. La produzione ha scelto come nuovo gieffino del reality show Mirko Brunetti, l'imprenditore che è entrato nel programma di Filippo Bisciglia con la fidanzata Perla Vatiero per poi uscire con la tentatrice Greta Rossetti. I due avevano fatto scalpore la scorsa estate perché avevano deciso di regalarsi un tatuaggio di coppia a pochi giorni dalla fine delle registrazioni: oggi Mirko e Greta non stanno più insieme e la rottura non è avvenuta nel migliore dei modi.