Gf nel caos: le parole del padre di Heidi fanno arrabbiare Signorini

Tensione al Grande Fratello dopo l'ingresso del padre di Heidi Baci nella Casa più spiata d'Italia. L'uomo ha fatto visita alla figlia e metterla in guardia dal suo rapporto con Massimiliano Varrese . "Sono venuto qui perché ti voglio bene. Una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione - ha detto l'uomo - Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità". E poi: "Penso anche alla salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco ".

Grande Fratello: il padre di Heidi contro Massimiliano Varrese

Il padre di Heidi Baci si è pubblicamente scagliato contro Massimiliano Varrese al Grande Fratello: "Tu hai bisogno di fare chiarezza. Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta. Se Massimiliano ha fatto stalking? A me è sembrato proprio quello. Io non riconosco la mia bambina. Stando con questo uomo più grande di lei non sta bene. A me quella persona non mi piace”. Affermazioni molto forti che non sono particolarmente piaciute al conduttore Alfonso Signorini, che ha difeso l'attore 47enne.

Grande Fratello: Signorini stizzito per il padre di Heidi

Alfonso Signorini ha interrotto ad un certo punto il padre di Heidi per fare i dovuti chiarimenti: “Signore mi scusi, una cosa io gliela devo dire. Le sue affermazioni sono molto forti. E io quindi mi sento di dissentire. Heidi, Massimiliano non ti ha mai trattato male e non ha mai esercitato violenza. Questo va assolutamente detto ad onore della verità. Questa è una trasmissione che va in onda 24 ore su 24 o poco meno. Dire che Varrese tratta con violenza sua figlia è dire una falsità. Non è vero nulla. Inoltre essere un po’ oppressivi non significa fare stalking! Noi vigiliamo con grandissima attenzione e non è possibile .Non capisco quale sia il problema, se si tratta solo dell’età di Massimiliano. Lei sta facendo affermazioni decisamente pesanti nei confronti del signor Varrese. Questo mi consenta di dirlo”.