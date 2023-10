Grande Fratello: Mughini parla di calcio e rischia la squalifica

Mughini parla di calcio al Grande Fratello e rischia la squalifica

Com'è noto i gieffini non possono avere informazioni dal mondo esterno e chi entra in un secondo momento non deve informare i conquilini di quanto accaduto fino a quel momento in alcun ambito. Regola che a quanto pare Mughini ha subito dimenticato, visto che ha iniziato a parlare di calcio al Grande Fratello con Giuseppe Garibaldi e ora rischia la squalifica. In passato, per eventi del genere, alcuni concorrenti sono finiti ad un televoto flash. Dunque non è improbabile che la stessa sorte possa toccare anche allo scrittore, magari già nella puntata in programma giovedì.