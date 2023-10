Grande Fratello, Schwazer e il doping: Mughini furioso per il gesto di Beatrice

Al Grande Fratello 2023 si è tornati a parlare del caso doping che ha cambiato per sempre la vita di Alex Schwazer. Una profonda ferita riaperta da Beatrice Luzzi , che non ha gradito l'ultimo attacco del marciatore. Secondo Schwazer l'attrice avrebbe inscenato un flirt per il giovane Giuseppe Garibaldi solo per strategia perché in realtà interessata a lui. Affermazione che non è particolarmente piaciuta a Beatrice che, confidandosi con Fiordaliso , ha tirato in ballo la squalifica dell'atleta.

Grande Fratello, Schwazer e il doping: la frase di Beatrice Luzzi

A detta di Beatrice Luzzi quanto dichiarato da Alex Schwazer sul suo conto è totalmente falso. "Alex è un agonista e uno scorretto, come ha già dimostrato a livello internazionale", ha ribadito l'ex star della soap opera Vivere. Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie Giampiero Mughini, che ha difeso a spada tratta il campione, alzando la voce. "No, assolutamente no! Non si può buttare sul piatto una cosa così grave e drammatica - ha detto il giornalista, ricevendo gli applausi degli altri inquilini del Gf - È un'enormità! Non è una verità perché uno che ha pagato quanto ha pagato e sta pagando lui per un errore che fa parte dell'essere umano. Sta pagando per un errore che non ha fatto, è uno dei più grandi atleti della nostra storia sportiva. Beatrice, queste sono parole che escono dalla bocca per fare rumore".

Grande Fratello: Beatrice Luzzi chiede scusa ad Alex Schwazer

"Ti sei dopato e lo hai ammesso ma ora vogliono farti passare per dopato ma non è vero", ha osservato Alfonso Signorini. "Io mi riferivo alla prima volta, con me ha giocato scorretto e non è la prima volta che gioca scorretto", si è giustificata la Luzzi. "Non hai rispetto del dolore altrui, sei imbarazzante", ha tuonato Massimiliano Varrese. "Io ho vinto le Olimpiadi senza prendere niente, poi mi sono fatto cinque anni di tribunali per una cosa che non ho fatto e non lo auguro a nessuno. Sono stati anni pesanti e mia moglie lo sa", ha replicato Schwazer. Sollecitata da Signorini Beatrice ha infine chiesto scusa ad Alex e ha preteso lo stesso dall'atleta che però non ha ricambiato.