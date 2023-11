Grande Fratello e quel particolare di Mirko che fa arrabbiare Greta

Mirko Brunetti è tornato a parlare al Grande Fratello della sua storia con Greta Rossetti , nata all'ultima edizione di Temptation Island, dove il ragazzo era entrato con l'ormai ex fidanzata Perla Vatiero . "Io non so cosa fare, qui parlo e penso sempre a lei. – ha detto il gieffino – Non so di cosa sia schifata. Fiordaliso mi rimprovera che penso solo a lei. Io più di questo non so proprio cosa fare sono sincero. Poi dice che devo ritrovare me stesso? Io ho ritrovato me stesso da un pezzo. Se torno con Perla? No, ne sono convinto. Se c’è la possibilità invece vorrei tornare con Greta. Quello che voglio è questo". Non è tardata ad arrivare la replica dell'ex tentatrice...

Grande Fratello, Greta: "Ma chi ha truccato Mirko?"

Greta ha criticato il trucco di Mirko al Grande Fratello su Instagram: "Ma chi l’ha truccato? Ma perché l’hanno fatto? In realtà non sapevo nemmeno chi l’avesse truccato e me lo state scrivendo ora voi nelle storie (Angelica, ndr). Quindi ora capisco perché è stato truccato. Il fatto di dover creare per forza un feeling dove però un vero feeling non c’è. Quindi trucchiamo una persona solo per avere un contatto. Però non me lo truccate così in quel modo vi prego. Non si può proprio guardare con quel blush, ma perché dai. Poi il trucco con i brillantini. No ragazzi non dovevano farlo io non ho parole”. La Rossetti ha dunque implicitamente accusato Angelica (o gli autori?) di voler creare a tutti i costi un feeling con Mirko nella Casa più spiata d'Italia.