Grande Fratello 2023: Mughini punito per quella scomoda battuta

Giampiero Mughini al centro delle polemiche al Grande Fratello 2023 . Durante il party di Halloween il giornalista si è lasciato andare ad una sgradevole battuta su Angelica. "Hai un futuro da zoc***" , ha detto l'opinionista tv commentando il travestimento della coinquilina. "Mi ha detto parole pesanti. Non penso di essere una poco di buono o una volgare", ha replicato Angelica all'ultima puntata del reality show. Mughini ha precisato: " Le battutacce sono battutacce, servono a dare sapore al nostro stare insieme. Non ci posso credere che ci sia rimasta male. Io la adoro". L'episodio ha però scatenato gli altri concorrenti del Gf, che hanno deciso di punire Mughini...

Grande Fratello, Mughini e Angelica: cosa è successo dopo quella battutaccia

Durante le nomination, diversi inquilini hanno deciso di mandare al televoto Giampiero Mughini per questo motivo. Alla terza nomination palese ricevuta, da parte di Jill Cooper, l'82enne è sbottato: "La parola zoc*** è un termine buffonesco che utilizzo scherzando con una mia cara amica e Angelica è una delle mie più care amiche qui dentro". Di tutt'altro avviso l'opinionista Cesara Buonamici: "Non starei qui a guardare il termine buffonesco, sono cose che non fa piacere sentirsi dire, da parte di nessuna donna. Ed è giusto che tu lo riconosca".

Grande Fratello, Mughini: "Mai sentito così offeso in vita mia"

"Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita - ha precisato Mughini -, in nessun istante si poteva pensare che volessi offendere una persona a me cara. Sono offeso perché mi è stato detto di non sapere utilizzare un termine della lingua italiana. Pensavo che con Angelica le cose fossero già chiarite, perché la ritengo una battutaccia da due soldi che non meritava di essere ulteriormente approfondita".