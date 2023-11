Grande Fratello, Alex Schwazer a rischio: "Ho bestemmiato due volte"

Alex Schwazer ha bestemmiato al Grande Fratello 2023 . A confessarlo il diretto interessato durante una chiacchierata con Giampiero Mughini e Marina Fiordaliso. "Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere. Scusate, ma stavo per rischiare la vita", ha ammesso il campione.

La bestemmia di Alex Schwazer al Grande Fratello

Una rivelazione che ha fatto il giro del web: sono in molti a voler sapere cosa accadrà ora all'atleta. La storia del reality show è piena di squalifiche per bestemmia: anche Alex Schwazer dovrà dire addio al Gf? Al momento la produzione del programma non si è ancora espressa a riguardo. Non resta che attendere la prossima diretta del Grande Fratello.