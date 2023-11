Pupo: "Facevo l'opinionista al Grande Fratello ma non lo guardavo". Zorzi replica

Pupo contro il Grande Fratello Vip di cui è stato protagonista qualche tempo fa. "L’ho fatto per due anni, ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca***e", ha detto in un'intervista rilasciata a La Repubblica.