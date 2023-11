Grande Fratello: il confronto tra Perla e Greta, Mirko scaricato

Dopo la rottura a Temptation Island, al Grande Fratello 2023 c'è stato un inaspettato riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero . Un rapporto che ha infastidito parecchio Greta Rossetti , ex tentatrice del programma di Filippo Bisciglia nonché fidanzata del gieffino fino a qualche settimana fa. "La complicità con Perla è sotto gli occhi di tutti", ha detto Mirko, che però ha ribadito di non vedere un futuro con la Vatiero tanto da sottolineare: "Mi sento ancora fidanzato con Greta".

Grande Fratello, Mirko e Perla tornano insieme?

"Io provo bene nei suoi confronti e non provo rabbia. Se provo qualcosa, non lo so perché ho ricevuto diverse delusioni da parte sua", ha invece confidato Perla Vatiero ad Alfonso Signorini. "Lui mi cerca tanto, io sono molto più fredda. Lo evito perché cerco di avere solo un approccio di amicizia", ha aggiunto la concorrente del Grande Fratello che ha poi avuto un confronto in studio con Greta Rosseti.

Il confronto tra Greta e Perla al Grande Fratello

"Ci tenevo a dirti di vederti così, da donna a donna. Ti chiedo scusa se in passato ti ho ferito. Mi dispiace questo astio tra noi", ha confidato Greta a Perla al Gf. La Vatiero ha risposto: "Io non ho avuto mai problemi nei confronti tuoi. Nei confronti tuoi ho sempre portato rispetto perché io non ce l’ho con te". Greta ha ribadito che Perla è sempre stata una presenza nella sua storia d’amore e ha così rivelato su Mirko: "È ancora innamorato della sua ex fidanzata e faccio un passo indietro". Perla ha dunque ringraziato Greta per le scuse e ammesso che anche lei avrebbe fatto un passo indietro in una situazione del genere.

Grande Fratello, Greta lascia Mirko

L'opinionista Cesara Buonamici ha consigliato a Greta di sentire anche Mirko a riguardo, ma la Rossetti si è mostrata perentoria: "Io non ho le basi per creare un rapporto, quindi non vado neanche avanti. Io vedo Mirko innamorato di Perla. Con me è passione, di lei è innamorato".