Fantasma al Grande Fratello, Grecia in lacrime: "Mi ha abbracciata"

Notte da incubo per Grecia Colmenares al Grande Fratello. Stando al racconto dell'attrice venezuelana, un fantasma l’avrebbe abbracciata in cucina in piena notte, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini. Grecia è scoppiata a piangere ed è corsa in camera, dove c’era Mirko che si stava confidando con Vittorio. "No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito", ha dichiarato la regina delle telenovelas.