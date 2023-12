Grande Fratello, l'annuncio di Perla: "Ho un ritardo"

Perla Vatiero ha un ritardo. L'ex protagonista di Temptation Island lo ha confessato al Grande Fratello , dove è costretta ad una convivenza forzata con l'ex fidanzato Mirko Brunetti . Parlando con Letizia Petris, Perla ha ammesso: "Sto aspettando il ciclo da una settimana". Ha però aggiunto di non essere incinta: "Non lo faccio da due mesi con nessuno".

Grande Fratello, da quanto tempo Perla Vatiero non fa sesso

A quel punto Letizia del Grande Fratello ha commentato: “Eh sono due mesi! Guarda che un bambino ci mette nove mesi eh”. Perla Vatiero è stata categorica: “No, è impossibile, tranquilla”. Nel frattempo la situazione con Mirko non è delle migliori, complice l'ingresso di Greta Rossetti. "Non ce la faccio più, non sono di ferro", ha confidato.