Grande Fratello, Monia: chi è l'ex calciatore mai nominato

Al Grande Fratello 2023 è entrata una nuova concorrente: Monia La Ferrera . Hostess e modella è entrata nella Casa più spiata d'Italia per ravvivare le dinamiche del gioco vista la sua liaison passata con Massimiliano Varrese , attore presente nel programma dallo scorso settembre. Nel curriculum sentimentale di Monia, però, anche un calciatore, che l'ha resa mamma di due bambine. Un giocatore mai nominato da Alfonso Signorini per motivi ancora tutti da svelare ma la sua identità è ben nota.

Grande Fratello: chi è il calciatore ex fidanzato di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ha vissuto una lunga storia d'amore con Blazej Augustyn, difensore polacco conosciuto nel 2010. All'epoca il giocatore militava nel Catania e proprio in Sicilia è sbocciato l'amore con la nuova concorrente del Grande Fratello. Da questa relazione sono nate due figlie: Sophie e Nicole. La coppia non è mai convolata a nozze e in seguito il rapporto è naufragato. Oggi Augustyn è tornato a vivere in Polonia, dove gioca nel WKS Wierzbice.