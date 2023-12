Grande Fratello, rivelazione su Mirko e Perla: "Cosa ha fatto lei prima di..."

Mirko Brunetti e Perla Vatiero ancora al centro del Grande Fratello. L'eliminazione del ragazzo ha lasciato tutti senza parole. Prima del colpo di scena, Alessia Bottiglia - altra protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island - ha svelato alcuni retroscena sulla coppia del momento. "Mirko e Perla sono molto innamorati ma penso che lui sia più innamorato di sé stesso. Lui sta guardando più ai suoi interessi, vedo che è come se tira il sasso e nasconde la mano. Perla invece ci sta sotto come un treno, si capisce. Vuole delle certezze ma Mirko non gliele dà perché sta quotando anche alla sua popolarità e se ne sta un po’ vantando", ha fatto sapere in un'intervista rilasciata a Non succederà più su Radio Radio.