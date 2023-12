Grande Fratello, Mirko attacca Perla e Greta. La richiesta di Signorini

Dopo la sua inaspettata eliminazione Mirko Brunetti è tornato al Grande Fratello per un confronto con le sue donne Perla Vatiero e Greta Rossetti che, dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d'Italia, sono diventate alleate. "Mi dispiace vedervi da qui e mi è dispiaciuto vedervi parlare di me, da persone mature era meglio farlo quando ero dentro. Io non credo al vostro abbraccio, siete false... non sono entrato al Gf per scegliere, siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso, non ho fatto le stesse cose con entrambe...", ha accusato l'ex volto di Temptation Island.

Grande Fratello, ultime notizie su Mirko, Perla e Greta

Pronta la replica di Perla: "Non siamo migliori amiche, abbiamo avuto un confronto, ci siamo abbracciate per quello". Dello stesso parere Greta: "Non hai avuto un ruolo facile, ma la nostra non è una alleanza". Mirko però è stato deciso: "Alla fine chi ha pagato sono solo io e voi siete dentro". A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto alle due se sono disposte a lasciare il gioco per rispetto di Brunetti. "Non è il mio fidanzato", ha risposto Perla mentre Greta ha affermato: "Metà parte di me dice si e metà dice di no".