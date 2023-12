Grande Fratello, Greta e la prima notte con Mirko: "Ha pianto tanto"

Greta Rossetti ha raccontato al Grande Fratello cosa è successo durante la prima notte d'amore con Mirko Brunetti, conosciuto la scorsa estate a Temptation Island. "Siamo andati in hotel e lui ha pianto per tipo tre ore. - ha confidato l'ex tentatrice a Vittorio - E io lo capivo perché si era appena lasciato, aveva visto lei soffrire. Lui soffriva. Quindi io gli faccio: "Vabbè, prendo un’altra stanza, perché comunque…". E poi gli dico: "Scusa, ma anche lei è uscita con un altro". Ha dunque aggiunto: "E lui diceva "anche lei è uscita con un altro, perché devo pensare a lei che soffre? Nel senso, non è che uscita da sola". E quindi s’è lasciato andare. E da lì è iniziata una magia in me. È continuata la magia, è stato magico lì dentro. Ed è stato magico fuori fino a che non ha cancellato quel messaggio".